شكرا لقرائتكم خبر عن قال إن الزبيدي يعيد نفس الأخطاء . خبير عسكري يكشف عن أبرز أخطاء الرئيس الراحل علي عبدالله صالح .. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الخبير العسكري خالد النسي : ‏من أخطاء علي عبدالله صالح أنه قام بتعيين أقاربه في أهم المناصب العسكرية ، علي محسن الفرقة ومحمد عبدالله صالح الأمن المركزي ومن بعده أبنائه ومحمد صالح الأحمر القوى الجوية واحمد علي عبدالله صالح الحرس الجمهوري إلى جانب الكثير من القادة من منطقة سنحان منهم صالح الضنين ومقوله والكثير غيرهم فتحول الجيش إلى جيش عائلي يخدم مصالحهم فقط وعندما أنقسموا نتيجة للصراع على السلطة والنفوذ انتقل الصراع إلى القوات المسلحة التي كانت منقسمة حينها حيث كان عفاش يقود جيش وعلي محسن يقود جيش فتحول الجيش إلى مليشيات متصارعة فانتهت قدراته العسكرية وفي الأخير لم يستطيع الصمود أمام مليشيا مسلحة مثل الحوثيين .

واضاف : اليوم عيدروس الزبيدي يسير على نهج عفاش حيث قام بتعيين اخوانه وأصهارهم وأبناء زبيد في جميع المؤسسات التابعة للانتقالي وخاصة المؤسستين العسكرية والأمنية فأصبحت القوات العسكرية الجنوبية تخدم مصالح عيدروس وأقاربه والفشل الذي يواجهه الانتقالي اليوم هو نتيجة طبيعية لتحويله إلى ملكية خاصة

واختتم: واذا لم يتم معالجة هذه الأخطاء ستكون النتائج كارثية على الجنوبيين في قادم الأيام

