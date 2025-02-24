شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حزب الاصلاح يفاجئ الجميع ويعلن قبل قليل عن اتفاق بينه وبين الحوثيين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة جديدة نحو تخفيف حدة التوترات في محافظة تعز، أعلن حزب الإصلاح، الجناح السياسي للإخوان المسلمين في اليمن، عن توصلهم إلى اتفاق جديد مع جماعة أنصار الله (الحوثيين).

هذا الإعلان جاء على لسان عبدالكريم شيبان، عضو الكتلة البرلمانية للحزب ورئيس لجنة المفاوضات بشأن فتح طرق تعز، الذي أكد موافقة الحزب على العرض الذي قدمه محافظ صنعاء أحمد المساوي قبل أيام.

تتمحور بنود الاتفاق الجديدة حول فتح طريق الحوبان على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تسهيل حركة المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها سكان تعز، خاصة في ظل الحصار المستمر على بعض المناطق.

وأشار شيبان إلى أن هذا الاتفاق لا يقتصر على تسهيل مرور الأفراد فقط، بل يمتد إلى دعم حركة الشاحنات والبضائع عبر الخطوط التجارية بين المناطق، مما قد يساهم في تحريك الاقتصاد المحلي والتخفيف من معاناة المواطنين بسبب النقص في السلع الأساسية.

ويعتبر هذا الاتفاق امتدادًا للجهود السابقة بين حزب الإصلاح وجماعة الحوثيين، حيث تم في الأشهر الماضية فتح خط الحوبان لفترة زمنية محددة، وهو ما لاقى ترحيبًا من السكان المحليين في تعز الذين يعانون من نقص في سبل التواصل والنقل بسبب الصراع المستمر في المنطقة.

وشدد شيبان على أهمية توسيع هذا الاتفاق ليشمل ممرات إضافية لتسهيل حركة النقل والتجارة بين مختلف المناطق، مؤكدًا على رغبة الحزب في تعزيز التعاون مع الحوثيين بما يخدم مصلحة الشعب اليمني ويخفف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية.

ويُنتظر أن يسهم هذا الاتفاق في خفض حدة التوتر بين الأطراف المتنازعة في تعز، وأن يعزز من فرص السلام والتعاون بين مختلف الأطراف اليمنية. وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها اليمن، يُعتبر هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو حلول عملية تؤدي إلى تحسين حياة السكان في المناطق المتأثرة بالحرب.