شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصبح مليونيراً؟ 5 عادات قد تساعدك على تحقيق الثراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف مليونير كوري يبلغ من العمر 40 عاماً عن العادات التي مكَّنته من تحقيق الثراء في الثلاثينات من عمره، بعد أن عاش طفولة صعبة مادياً جعلته يشعر بأن الثراء هو مجرد حلم لا يمكن تحقيقه. ونقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية عن المليونير جوناثان سانشيز، المؤسس المشارك لشركة «Parent Portfolio» المتخصصة في الاستشارات المالية، قوله إن العادات التي اتبعها ليصبح ثرياً هي: مراجعة المعتقدات بشأن المال قال سانشيز: «لفترة طويلة، اعتقدت أن الثراء هو شيء لا يمكن تحقيقه إلا لقلة مختارة. ومع مرور الوقت، أدركت أن الثروة الحقيقية لن تتحقق إلا عند تغيير هذا المعتقد». وأضاف: «في بعض الأحيان، يمكن أن تعيقنا تصوراتنا حول المال عن تحقيق الثراء. على سبيل المثال: إذا كان لديك رأي سلبي بشأن إمكانية امتلاكك المال، فمن الطبيعي أن تتجنب المواقف والتحديات التي قد تساعدك في أن تصبح ثرياً. ومن ثم، ينبغي عليك تغيير طريقة تفكيرك في هذا الشأن». إعطاء الأولوية للراحة قال سانشيز: «لسنوات عدة، اعتقدت أنني يجب أن أظل مستيقظاً حتى وقت متأخر من الليل، وأن أعمل في جميع الأوقات حتى أحقق النجاح؛ لكنني دفعت الثمن وشعرت باستمرار بالإرهاق وعدم الإنتاجية. وفي النهاية، وصلت إلى نقطة الانهيار، وأصبح الروتين غير قابل للاستمرار. وأدركت وقتها أن محاولتي أن أكون خارقاً لم ينتج عنها سوى معاناتي أنا ومن حولي». وتابع: «الراحة ضرورية، والاعتراف بحدود طاقتك ليس فشلاً. فبمجرد أن فهمت ذلك، تحسن أدائي في العمل، واكتسبت طاقتي المتجددة، واتخذت قرارات أفضل بعقل أكثر وضوحاً». تعلُّم شيء جديد كل يوم قال سانشيز: «غالباً ما أعزو نمو ثروتي إلى حب قراءة الكتب التي تعرِّفني على وجهات نظر ومهارات جديدة، وتعلِّمني أشياء جديدة كل يوم». وأضاف: «إن تعلم أشياء جديدة يفتح لك عالماً جديداً تماماً. لقد كان عليَّ أن أتعلم، غالباً في العمل، أشياء مثل التوظيف، ومتى تجب الاستعانة بمصادر خارجية، ومتى يجب الاحتفاظ بالمشاريع داخل الشركة، وكيفية تطوير شراكات قوية. وكل هذه الأمور ساعدتني على التطور وتحقيق الثراء بمرور الوقت». إتقان إحدى المهارات المطلوبة إن إتقان مهارة مطلوبة تضيف قيمة إلى حياة الآخرين هي واحدة من أفضل الطرق لكسب مزيد من المال، حسب سانشيز. وأوضح المليونير: «عندما بدأت لأول مرة في مشاركة كتاباتي في مواقع معينة عبر الإنترنت، كنت أكتب مقالات مجاناً لنشر اسمي فقط بين الناس. وبمرور الوقت، وجدت مزيداً من الطلب من قبل القراء على المحتوى المتعلق بالتمويل الشخصي. وقد تمكنت من استغلال مهارتي في هذا الشأن في الحياة الواقعية، وتقاضي مزيد من المال مقابل تعليمها للناس». الحرص على إظهار الامتنان قال سانشيز إن إظهار امتنانه لكل من ساعده على تحقيق الثراء شجعه على المضي قدماً؛ حيث دعم شبكته الاجتماعية وفتح كثيراً من الأبواب الأخرى أمامه، وكل هذا ساعده في تحقيق نجاحه المالي على المدى الطويل.

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