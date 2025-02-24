شكرا لقرائتكم خبر عن تحديثات تأشيرات الزيارة العائلية لليمنيين في السعودية لعام 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ل تعلم أن عدد اليمنيين المقيمين في السعودية بلغ 2 مليون شخص، بفضل التسهيلات التي تقدمها المملكة لكل الجاليات، ومن بين التسهيلات إصدار التأشيرة العائلية، بهدف لم الشمل وفق إطار قانوني منظم، وتوفير بيئة مستقرة للمقيمين. آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية لليمنيين وفقاً للتحديثات الجديدة تم الإعلان عن أخبارعودة تأشيرات الزيارات العائلية المتعددة لليمنيين، والتي يمكن استخراجها من خدمات التأشيرة السعودية لمدة 90 يوم، و يُنصح بعدم التقديم على طلب التأشيرة لمن يقيمون في مكة والمدينة سيتم تحويلها على الفور إلى تأشيرة مفردة بسبب موسم الحج والعمرة. [1]ادخل إلى الموقع الرسمي للتأشيرات السعودية الإلكترونية. اختر من القائمة "طلب زيارة عائلية"، وسجل بيانات الطلب بدقة. ادفع رسوم طلب الزيارة، وعبر وسائل الدفع المعتمدة والمتاحة. يجب أن يتم الموافقة على الطلب منه هو من جهة عمل المقيم وإرساله. بعد الموافقة يمكنك إصدار التأشيرة والدخول للمملكة، حيث تختلف رسوم التأشيرة العائلية والتي تكلف ما بين 300 إلى 1000 ريال سعودي، وذلك حسب مرات الدخول ومدة الإقامة. مدة صلاحية التأشيرة تختلف مدة صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية والتي يكون بعضها صالح لفترة 30 يوم أو 60، 90 يوماً، والتي تقبل التمديد وفق الشروط المحددة، وتجدد التأشيرة بحسب صلاحية إقامة المقيم في المملكة العربية السعودية.تمديد الزيارة العائلية لليمنيين من أجل تمديد التأشيرة يجب عمل الخطوات الآتية:[4] سجل دخولك عبر منصة "أبشر". افتح قسم "الخدمات الإلكترونية". انقر أيقونة" الجوازات" وبعدها أختر"تمديد تأشيرة" . يجب أن يكون المتبقي من صلاحية التأشيرة 7 أيام وأقل. يجب أن لا يمضي على انتهاء التأشيرة أكثر من 3 أيام. يجب أن يكون الزائر موجود في الأراضي السعودية وقت التمديد. تأشيرات اليمنيين إلى السعودية تمنح السعودية أنواع متعددة من التأشيرة المتمثلة بالآتي:[5] تأشيرة العمل في السعودية: للحصول عليها يجب تلقي الشخص دعوة عمل من مؤسسة معترف بها، وتتيح الدخول لمدة 90 يوم للزيارات القصيرة. تأشيرة الزيارة العائلية: تمكن المقيمين من استدعاء أقاربهم من الدرجة الأولى، وتتيح الدخول إلى السعودية لمدة 180 يوم قابلة للتمديد. التأشيرة السياحية: يمكن للراغبين في زيارة السعودية لغرض السياحة، استخراجها من وزارة الخارجية السعودية.

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