شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تقدم مقترح جديد لاعادة السيطرة على عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقترحت جماعة الحوثي حلا لإنقاذ مدينة عدن من إنهيار العملة . وقال القيادي بجماعة الحوثي حسين العزي:‏قبل قليل في الحبيبة عدن إنهيار جديد في سعر الريال القعيطي وهذا مؤسف واختتم: أقترح إعادة إسناد مهمة الإشراف على البنك ومبيعات النفط والغاز للعاصمةصنعاء باعتبار ذلك هو الوضع الطبيعي والقانوني وقد جربتم كيف كانت صنعاء تبعث لكم بالمرتبات في تاريخ 29 من كل شهر حتى في ظل الحرب وتصفيقكم لقصفها

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