شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق اليمنية خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي ظل التغيرات الجوية المستمرة التي تشهدها اليمن، أعلن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عن توقعات بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق خلال الساعات القادمة. كما أطلق المركز تحذيرات مهمة للمواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن وكذلك للصيادين، داعيًا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي أضرار قد تنجم عن هذه الظروف الجويةتوقعات الطقس في المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية تشير التوقعات إلى أن المناطق الساحلية والقريبة منها ستشهد طقسًا معتدلًا خلال النهار، باردًا نسبيًا خلال الليل والصباح الباكر، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من السواحل الغربية. الرياح في هذه المناطق ستكون معتدلة وقد تنشط في بعض الأحيان، خاصة في السواحل الجنوبية الغربية ومضيق باب المندب. هذه الظروف الجوية قد تؤثر على الحياة اليومية للسكان المحليين، مما يتطلب منهم البقاء على استعداد. أما في المرتفعات الجبلية، فمن المتوقع أن يكون الطقس جافًا وباردًا إلى شديد البرودة، خاصة خلال الليل والصباح الباكر. وقد تشهد بعض المناطق تكوّن الضباب والسحب الطبقية، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الغربية. هذه الأجواء الباردة تستدعي من السكان المحليين، خاصة في المناطق المرتفعة، اتخاذ تدابير إضافية لحماية أنفسهم من البرد وفي المناطق الصحراوية والهضبية، سيكون الطقس جافًا وصحوًا بشكل عام مع درجات حرارة معتدلة نهارًا وباردة إلى باردة جدًا خلال الليل والصباح الباكر. الرياح في هذه المناطق قد تكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية وحركة التنقل. تحذيرات مركز التنبؤات الجوية للمواطنين أصدر مركز التنبؤات الجوية تحذيرات عاجلة للمواطنين المقيمين في المناطق الجبلية المرتفعة، حيث دعاهم إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة. وأكد المركز على أهمية حماية الأطفال وكبار السن، كونهم الأكثر تأثرًا بالبرد القارس. هذه التحذيرات تأتي في وقت حساس حيث تستمر درجات الحرارة بالانخفاض، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالبرد. إضافة إلى ذلك، حذر المركز سائقي المركبات في المناطق الجبلية من تدني الرؤية الأفقية الناتج عن تكوّن الضباب. السائقون مطالبون بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، لتجنب الحوادث التي قد تنجم عن ضعف الرؤية. وفي سياق متصل، دعا المركز المواطنين في المناطق المتأثرة إلى متابعة النشرات الجوية اليومية والالتزام بالإرشادات الصادرة عنه. هذه الإجراءات الاحترازية تهدف إلى تقليل المخاطر وضمان سلامة الجميع في ظل الظروف الجوية الحالية. حالة البحر والتحذيرات الموجهة للصيادين على صعيد الحالة البحرية، أفاد مركز التنبؤات الجوية بأن سواحل المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، وعدن ستشهد أمواجًا خفيفة، مما يجعلها أكثر أمانًا للملاحة البحرية. أما في سواحل أرخبيل سقطرى، فتتراوح حالة البحر بين خفيفة إلى معتدلة، بينما تكون الأمواج معتدلة إلى مضطربة في سواحل باب المندب والسواحل الغربية. وفيما يتعلق بمياه البحر الأحمر، حذر المركز من اضطراب البحر وشدة الرياح، داعيًا الصيادين وربابنة السفن إلى توخي الحذر أثناء الإبحار. هذه التحذيرات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتجنب الحوادث البحرية التي قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية. كما شدد المركز على ضرورة التزام الصيادين بالإرشادات الموجهة إليهم، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابًا في الأمواج. الالتزام بهذه التعليمات يعزز من سلامة العاملين في البحر ويحميهم من المخاطر المحتملة. في ظل هذه التوقعات الجوية والتحذيرات الصادرة، تبقى السلامة العامة هي الأولوية القصوى. الالتزام بالإرشادات والتوصيات الصادرة عن الجهات المختصة يعزز من قدرة المواطنين على التكيف مع الظروف الجوية المتغيرة، ويقلل من المخاطر التي قد تنجم عن قد يعجبك

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