شكرا لقرائتكم خبر عن من هي فتاة الميزان التي اثارت الجدل في صنعاء وماهي قصتها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثارت فتاة تعمل بالميزان في صنعاء جدلا واسعا كونها طفلة ولايوجد من يعيلها بعد طلاق والدها لامها فهي تعمل بالميزان لتوفير لقمة العيش.

وقال ناشطون:طفلة ذات العشرة الأعوام تركها والدها تحدد مصيرها وراح بكل قساوة، وترك معها أمها مططلقة، فأضطرت هذه الصغيرة الى شراء ميزان للعمل أمام بوابة أحد المراكز التجارية بالعاصمة صنعاء، اقسم لكم أن هذه الملاك والجوهرة الثمنية آلمتني، كيف لأب أن يترك مثل هذه الدرة المكنونه، لو أن والدها إنسان لوضعها في حدقات عينه، البنت هي كتلة من الرححمة فكيف لهؤلاء الطعْاة أن يتجردون من هذه الرححمة!

واضافوا: هذا الكنز الثمين تخلى عنه مالكه، فأصبح في العراء قد يؤدْيه المنقبين في أي لحظة أن لم يتداركها أحد، خصوصاً أننا هذه الأيام نسمع عن قصص حْطف وإعْتصابات بالجملة، هذه مكانها المدرسة وليس الشارع!

وكانت الفتاة التي تعمل بالميزان ظهرت بمهرجان البن وهي تحتضن الميزان تبحث عن مكان مناسب للجلوس بميزانها!

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