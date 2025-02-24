شكرا لقرائتكم خبر عن صورة: نجم النصر السابق يسخر من التحكيم بعد واقعة دوران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �خر هاشم سرور نجم النصر السابق، من التحكيم، بعد واقعة طرد الكولومبي جون دوران، مهاجم العالمي، في مباراة فريقه الأخيرة أمام الاتفاق. وخسر النصر المباراة بنتيجة (3-2) يوم الجمعة الماضي، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد دوران بعد اعتدائه على لاعب الاتفاق عبد الإله المالكي. ونشر سرور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صورة للحكم وهو يقوم بإخراج دوران من الملعب وعلق عليها: "الأسطورة دوران يساق خارج الملعب من يده؟"، في إشارة لظلم النصر من جانب التحكيم. وكان سرور قد كتب عبر "إكس": "هارد لك لكل نصراوي.. الغيابات كانت العلامة البارزة في الفريق، وطرد دوران، وترك المتسبب أمر غريب". وتابع: "أعان الله، النصر وجماهيره على الظلم التحكيمي المركب الذي نشاهده في كل مباراة". الجدير بالذكر أن إدارة النصر خاطبت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لطلب عدم تصنيف تصرف جون دوران، خلال مواجهة الاتفاق سلوكا مشينا. وشارك دوران، منذ انضمامه إلى صفوف النصر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، في 3 مباريات فقط بالدوري، سجل خلالها 4 أهداف.

كانت هذه تفاصيل خبر صورة: نجم النصر السابق يسخر من التحكيم بعد واقعة دوران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.