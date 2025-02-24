شكرا لقرائتكم خبر عن إنريكي يهرب من سؤال محرج عن حكيمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ض لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، الرد على سؤال محرج بشأن نجمه المغربي، أشرف حكيمي. وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الاثنين، إن إنريكي تلقى سؤالا قبل انتهاء المؤتمر الصحفي، عقب فوز فريقه على ليون (3-2) أمس في الدوري المحلي، عن مدى شعوره بالغضب من حكيمي، بعد حصوله على إنذار نتيجة الاشتباك مع الحكم. وأضافت أن المدرب الإسباني أجاب باللغة الفرنسية: "مساء الخير"، ثم غادر قاعة المؤتمر الصحفي. لكن خلال المؤتمر ذاته، تحدث إنريكي عن إصابة لاعب الوسط الإسباني، فابيان رويز، الذي لم يكمل المباراة. وأوضح: "لقد تعرض رويز لكدمة قوية، ولم يكن قادرا على استئناف اللعب، وأتمنى ألا يتعرض لإصابة قوية بعد هذه الكدمة". ويستعد بي إس جي لمواجهة خارج أرضه مع بريوشان، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي كأس فرنسا.

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