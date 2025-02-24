شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول فيديو لمقتل الحارس الشخصي لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل المرافق لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق بعدن انيس باحارثة فجر اليوم.

وقتل محمد جمال فجر يوم الثلاثاء اثر حادث وقع في جولة سوزوكي بمديرية الشيخ عثمان أثناء تعقب قوة لمكافحة المخدرات له ومحاولة ضبطه.

وتسبب الحادث بمقتل محمد جمال.



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