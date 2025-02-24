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شاهد اول فيديو لمقتل الحارس الشخصي لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق بعدن

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شاهد اول فيديو لمقتل الحارس الشخصي لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق بعدن

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عدن - ياسمين التهامي - قتل المرافق لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق بعدن انيس باحارثة فجر اليوم.
وقتل محمد جمال فجر يوم الثلاثاء اثر حادث وقع في جولة سوزوكي بمديرية الشيخ عثمان أثناء تعقب قوة لمكافحة المخدرات له ومحاولة ضبطه.
وتسبب الحادث بمقتل محمد جمال.


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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