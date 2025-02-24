شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يلتقي قيادة اتحاد نقابات عمال الجنوب لمناقشة مطالب العمال وسُبل معالجتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والنقابات المنضوية تحته، بحضور وزراء المجلس الانتقالي في الحكومة، وذلك للوقوف أمام المطالب المشروعة للعمال وبحث سبل معالجتها وفقًا للمتاح والممكن.

وأشاد الرئيس الزُبيدي، خلال اللقاء الذي حضره الأستاذ علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية، واللواء كمال همشري القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة، والعميد ناصر السعدي رئيس الهيئة المجتمعية، والعميد أحمد حسن رئيس الدائرة الأمنية بالمجلس، بالدور الفاعل للنقابات الجنوبية في الدفاع عن حقوق منتسبيها والتزامها بالطرق السلمية في المطالبة بها، مؤكدًا أن النقابات تمثل ركيزة أساسية في حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس الوعي والمسؤولية العالية لدى القيادات النقابية الجنوبية.

وجدد الرئيس الزُبيدي تأكيده على وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب العمال في نضالهم المشروع من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، مشددًا على أن المجلس سيواصل التعبير عن مطالب العمال داخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والعمل على انتزاع حقوقهم وفقًا للقانون والأنظمة النافذة.

كما أشار الرئيس إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها العمال نتيجة التدهور الاقتصادي الحاد، وانهيار قيمة العملة المحلية، وتراجع القدرة الشرائية، مؤكداً أن المجلس لن يتوانى في بذل كل الجهود الممكنة لمد يد العون والمساعدة وفقًا للإمكانات المتاحة، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الدولة في ظل توقف صادرات النفط الخام، التي تشكل أكثر من ثلثي الموازنة العامة.

ودعا الرئيس الزُبيدي النقابات إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المؤسسات وتحسين أدائها والعمل على تطويرها، لتكون نواةً للدولة الجنوبية المنشودة وللأجيال القادمة، مشددًا على الدور المحوري للنقابات كعين تراقب سير العمل المؤسسي، ويد تبني وتصلح الاختلالات، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.

واستمع الرئيس القائد بعدها، إلى جملة المطالب التي قدمها الاتحاد في البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد اليوم في ساحة العروض بالعاصمة عدن، والإيضاحات التي قدمها الوزراء بشأن الإجراءات التي جرى اتخاذها في اتخاذها في إطار الحكومة والسلطة المحلية في العاصمة عدن لتلبية المطالب، مؤكدين أن هذه المطالب تمثل حقوقًا مشروعة للعمال، وسيتم العمل على متابعتها مع الجهات المعنية لضمان تحقيقها وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة.

ووجّه الرئيس القائد في ختام اللقاء، وزراء الحكومة إلى مواصلة لقاءاتها بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، لتدارس الحلول الممكنة لتلبية مطالب العمال، ووضع مصفوفة تضمن تنفيذها وفقًا للإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين أوضاع العمال وتعزيز دورهم في بناء مؤسسات الدولة.