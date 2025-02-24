سلوت: يستحيل التفوق على جوارديولا في هذا الأمر

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عدن - ياسمين التهامي - ض آرني سلوت، مدرب ليفربول ، اعتبار أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح في متناول فريقه، بعد الفوز (2/0) على مضيفه مانشستر سيتي، أمس الأحد، والابتعاد في الصدارة بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، آرسنال، الذي لعب مباراة أقل. وقال سلوت في هذا الصدد: "من حق الجماهير أن تهتف بما تشاء، لكن نقدر جيدا صعوبة العمل الذي يتعين علينا القيام به، للفوز في كل مباراة". وتابع: "التقدم بهذا الفارق الكبير من النقاط في أي مسابقة أخرى، يكون مريحا، لكن الدوري الإنجليزي صعب للغاية لأن كل مباراة وكل جولة تكون عامرة بالتحديات". وأردف: "تحقيق الفوز في ملعب (الاتحاد)، مهما كان ترتيبك، يكون انتصارا ثمينا، لأنه قد يكون من المستحيل أن تتفوق في الاستحواذ على فريق يقوده جوارديولا". واستطرد المدرب الهولندي: "ما أعلمه، أنه لم يكن أحد يرشحنا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، في بداية الموسم الجاري، بل لم يتوقع أحد في عالم كرة القدم، ألا يكون مانشستر سيتي قريبا من متصدر جدول الترتيب، إن لم يكن هو المتصدر بالفعل". ويتخلف مانشستر سيتي حاليا عن ليفربول بفارق 20 نقطة، في المركز الرابع، ويستهدف إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في جدول الترتيب، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

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