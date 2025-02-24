تيباس: أشعر بالخجل كمشجع لريال مدريد.. وأوجه سؤالا لفالفيردي

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عدن - ياسمين التهامي - د خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، انتقاداته لريال مدريد، بسبب هجوم النادي الملكي الدائم على الحكام في الفترة الأخيرة. وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قال تيباس: "ما يحدث هو إهانة لبقية الأندية.. عندما يتغلب ناد على ريال مدريد ، فيكون ذلك ليس لأنه الفريق الأفضل، لكن بسبب أن الحكم تعمد إطلاق الصافرة ضد مدريد!". وأضاف عن تصريحات الريال: "القول بأن الليجا فاسدة أمر كبير، لقد أبلغنا هيئة المنافسة بذلك، وهذا يسبب الكثير من الضرر". وسئل تيباس عن تغريدة فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط الميرينجي، الذي صرح قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال بأنه يحترم الحكام، قبل أن يعود بعد دقائق، عبر حسابه على منصة "إكس"، ليؤكد أنهم يعانون من التحكيم في الليجا. وفي هذا الصدد، قال رئيس الرابطة: "فقط أسأل فالفيردي عن الرسالة التي وجهها (في المؤتمر الصحفي)، والتي كان عليه تصحيحها بسرعة.. أريد سؤاله عما حدث له وجعله يتحدث عن موضوع ما، ثم يغير كلامه في تغريدة". وأردف: "إنهم يحاولون دفع كل مدريد، اللاعبين، المدربين والجميع، من أجل الخوض في نظرية مؤامرة غير موجودة". واستطرد تيباس: "بالنسبة لي، إنهم (الريال) يبكون دائما، لأنهم إذا فازوا، فهذا لأنهم بذلوا الجهد وحاربوا ضد قوى الخير والشر.. وإذا خسروا، فهذا لأنه كانت هناك مؤامرة تحكيمية ضدهم". واستكمل: "بدأت أشعر بالخجل مما عشته كمشجع لريال مدريد.. لم يكن النادي أبدا يبكي بهذا الشكل". أخبار ذات صلة أنشيلوتي: مودريتش يشبه أسطورة ميلان.. وهو أنشيلوتي: مودريتش يشبه أسطورة ميلان.. وهو "هدية" مودريتش يحسم مصيره مبكرا

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