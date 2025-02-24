شاهد كيف سخر هذا الفنان اللبناني من وفد الحوثيين في بيروت

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عدن - ياسمين التهامي - �خر فنان لبناني من زي الحوثيين المشاركين بتشييع نصر الله

وقال الفنان قاسم جابر:نحنا الدولة إذا لقيو معنا سكينة ٣ سم بيحبسونا

واضاف:اليمنيين جايين كل واحد ع خصروا خنجر ١٣ متر

كيف فاتوا!!

‎#أyري_بهيك_دولة قال دولة قال

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