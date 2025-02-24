استعد لرمضان.. نصائح ذهبية لصيام مريح وصحي

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عدن - ياسمين التهامي - اقتراب شهر رمضان المبارك، أكدت منصة "عش بصحة" التابعة لوزارة الصحة أهمية الاستعداد المبكر للصيام؛ لضمان تحقيق الفوائد الروحية والجسدية دون التأثير على جودة الحياة والإنتاجية. وأوضحت المنصة أن التغيير التدريجي في نمط النوم قبل دخول الشهر الفضيل يساعد الجسم على التكيف بسلاسة؛ ما يقلل من التعب والصداع خلال الأيام الأولى من الصيام. وأشارت إلى أن التغيير المفاجئ في عادات الأكل والنوم قد يؤدي إلى الإرهاق واضطرابات الجهاز الهضمي؛ ما يجعل الصيام أكثر صعوبة؛ لذا يُنصح بالبدء بتنظيم أوقات النوم، وتخفيف تناول المنبهات تدريجيًّا؛ لضمان دخول رمضان بكامل الطاقة والنشاط

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