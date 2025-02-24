شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يأمر بإكرامية لليمنيين والبنك المركزي اليمني يتخذ موقف مفاجئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - امر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتخفيف المعاناة الناجمة عن تداعيات الحرب المتواصلة للسنة العاشرة وانعكاساتها على الاوضاع المعيشية لليمنيين، وصرف اكرامية تبلغ 2000 ريال سعودي لليمنيين من منتسبي قوات الجيش الوطني، اعترضت صرفها عرقلات من البنك المركزي اليمني في عدن.

كشف هذا المتعهد بصرف مكرمة الملك سلمان، للقوة الحية من منتسبي قوات الجيش اليمني، رئيس لجان الصرف العميد عبداللطيف العواضي، السبت (22 فبراير). مُحملا البنك المركزي اليمني مسؤولية استمرار توقف عملية صرف المكرمة لمنتسبي الوحدات والهيئات والدوائر العسكرية.

وقال العميد العواضي في تصريح صحفي: إن "عملية صرف مكرمة الملك سلمان لمنتسبي قوات الجيش الوطني، كانت بدأت يوم الأربعاء (12 فبراير) في المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة والهيئات والدوائر، وهي مخصصة لأشهر (أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)".

موضحا أن مبلغ المكرمة يبلغ 3000 ريال سعودي للضابط وتقرر صرفها بقيمة مليون وسبعمائة وأربعة آلاف ريال يمني، و2000 ريال سعودي للجندي وتقرر صرفها بقيمة مليون ومائة وستة وثلاثين ألف ريال يمني. لكن عملية الصرف توقفت للمرة الثالثة بسبب البنك المركزي اليمني في عدن".

وقال: إن "عملية صرف مكرمة الملك سلمان لمنتسبي الجيش، توقفت للمرة الثانية، اعتبارا من الاحد (23 فبراير) بسبب عدم تسليم البنك المركزي اليمني في عدن المبالغ المتبقية لمنتسبي الجيش للجان وتمكينها من استكمال الصرف للوحدات المتبقية أو لمنتسبيها المتبقين وللهيئات والدوائر".

مضيفا: "توقفت عملية الصرف لوحدات الجيش الاثنين الماضي (17 فبراير) بتوجيهات من البنك المركزي اليمني في عدن، كإجراء قال إنه يهدف لمنع استمرار تراجع الريال اليمني الذي شهد انهيارا متسارعا خلال الشهر الجاري، ورفض تزويد اللجان بالمبالغ المتبقية ليتوقف عمل لجان الصرف".

وتابع: "في اليوم التالي، أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة بمارب، استئناف الصرف يوم الخميس (20 فبراير)، مع إصرار البنك المركزي على أن يبدأ استئناف الصرف اليوم (السبت 22 فبراير). لكن البنك لم يزود لجان الصرف بالمبالغ المتبقية من المكرمة ما تسبب بتوقف عملية الصرف".

مشيرا إلى أن لجنة واحدة للحشد والمستجدين استأنفت الصرف الخميس ومستمرة في عملية الصرف". لكنه أوضح بشأن الصرف لمنتسبي "الحشد" أو المستجدين الذين يستلمون المكرمة لأول مرة، أن "التحالف لا يسمح بإدخال بيانات جديدة لأكثر ممن ١٥٠ فرد إلي ٢٠٠ فقط". حسب تأكيده.

واختتم العميد عبداللطيف العواضي تصريحه الصحفي، بالتعبير عن "أسفه لما يتعرض له منتسبي الجيش من معاناة بسبب عرقلة عملية صرف مكرمة الملك سلمان محملاً البنك المركزي اليمني المسؤولية الكاملة إزاء ذلك وما يترتب عليه من أعباء مالية وجسدية ونفسية لمنتسبي الجيش وأسرهم".

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني وبخاصة في المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، يشكون من تأخر صرف قرابة 12 راتبا من الاعوام (2020-2022م)، جراء "عرقلات متعمدة من البنك المركزي في عدن، تستهدف الجيش الوطني لصالح القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي".