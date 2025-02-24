شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن طريقة وصول قيادات الحوثيين من صنعاء الى لبنان وحقيقة استخدام طيران اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن خط سير رحلة الحوثيين للمشاركة بتشييع نصر الله.

وقالت المصادر لكريتر سكاي:غادر ١٠ قيادات حوثية صنعاء برحلة على الخطوط اليمنية الى الاردن.

واضافت:وهناك استقلوا طائرة الملكية صوب بيروت حيث تاخرت الرحلة عن الاقلاع ساعتين بسبب تاخر وصول الحوثيين.

واختتمت:لم يتم نقل الحوثيين من صنعاء الى بيروت كما يتم الترويج له كون رحلات اليمنية من صنعاء الى الاردن فقط ومايتم تداوله غير صحيح. كريتر سكاي

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