شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: شرطة تعز تعلن القبض على المتهم بجريمة سوق القبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز: جهينة يمن:

أعلنت شرطة تعز قبل قليل أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهم بقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في حادثة إطلاق النار التي شهدها سوق القبة وسط المدينة.

وكانت الشرطة قد أوضحت في بيان سابق أنها تلقت بلاغًا بالحادثة مساء الاحد ، حيث أسفرت في البداية عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن يتبين لاحقًا ارتفاع حصيلة الضحايا. وأكدت أنها باشرت إجراءاتها فور تلقي البلاغ، وحددت هوية الجاني، وواصلت ملاحقته حتى إلقاء القبض عليه.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.