شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة...وزير يمني يفاجئ الجميع ويكشف امر خطير حول الانهيار الاقتصادي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب وزير الخدمة المدنية بالانتقالي عبدالناصر الوالي مقالا جاء فيه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء الخير ياعدن، مساء الخير جنوبنا الحبيب

عدن والجنوب يعانون ويئنون لا من ويلات الحرب الذي انتصروا فيها بكل رجولة وشجاعة ولكن من الخذلان ممن كنا نتمنى ان يكون معنا فاذا به يريد ان يمتطي على نصرنا ويحتجزنا رهائن ليساوم بنا على العودة الى صنعاء او ليحكمنا بدلاً عن ذلك( بدل فاقد).

الارض ارضنا والشعب شعبنا والموارد مواردنا والقوات المسلحة قواتنا ولكن:

ممنوعون من تصدير النفط.

ممنوعون من تشغيل ميناء عدن البحري.

ممنوعون من السيطرة على ايرادات الاتصالات.

ممنوعون من تشغيل مصفاة عدن النفطية.

مطلوب منا ان نقدم خدمات للشعب!!!!

شعبنا محق كل الحق في التذمر والغضب ولكن هناك من يحاول ان يحرف بوصلة التذمر والغضب ويوجهها نحو المجلس الانتقالي الجنوبي ونحو كل قادة الجنوب بالمطلق في محاولة لتصوير الصراع بانه نزاع على السلطة ومن يحكم ،بينما الصراع الحقيقي فهو على راس الجنوب ارضاً وثروة اما الشعب فمن وجهة نظرهم مجرد ابناء جبال وابو حضرم وهنود وصومال.



لقد قدمنا الغالي والنفيس من اجل حرية واستقلال وسيادة الجنوب وكسرنا كل الاقفال التي كانت مفروضة علينا من الداخل فاستنجدوا بالخارج واحكموا الاقفال علينا منه.نحن لدينا رؤانا للعمل مع الخارج ونراهن على الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين والاردن ومصر لكي يقفوا معنا. ان مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لها باع طويل في تقديم الحلول لمشاكل عالمية ولها قبول عند العالم باسره ولا اعتقد انه يعجزهم ان يجدوا الحل لشعب جار لم يكن في يوم من الايام الا وفي معهم.

ان كل مشاكلنا هي اقتصادية بحتة ومالم يسمح لنا ونساعد بتصدير النفط وتشغيل الميناء وتحصيل ايرادات الاتصالات وتشغيل مصافي عدن وتنشيط قطاع النقل، الاسماك، والزراعة، فمن اين سناتي بالموارد؟

ان مواردنا في الوقت الحالي هي الجبايات فقط( الزكاة. الجمارك. الضرائب) ويريدونا ان نتقاتل حولها حتى اخر نفس جنوبي ،حتى ياتوا هم ليستأثروا بالثروات والموارد. لن يحدث هذا باذن الله. نحن نجيد الصبر ونجيد الدفاع عن انفسنا ان نفذ الصبر.

ان شيطنة القادة الجنوبيين والكادر الجنوبي والسلوك الجنوبي والاخلاق الجنوبية عمل ممنهج ومع الاسف ينجرف اليه بعض الجنوبيين ولا يلاموا بالطبع (فالجوع كافر).

نحن نعرف ما نريد ولاننا نعرف ما نريد ومتشبتين به فشعبنا يعاني ولكن لن تطول المعاناة باذن الله. سيقتنع الجميع في الاخير ان حل الدولتين هو الاسهل والأقرب والأقل تكلفة والمستدام. ولله الامر من قبل ومن بعد.

أبشرك يا سالم الحال سالم

بفضل ربي والنوايا السليمة

العمر فسحة والليالي غنايم

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والعافية يا سالم اكبر غنيمة

والنصر حلم الكل والكل حالم

والياس في كل المواقف هزيمة

اهل المكارم يزرعون المكارم

واهل الشتايم يحصدون الشتيمة

والعدل ما يأتي على يد ظالم

وكل ظالم وله نهاية وخيمة

ولا غنى دايم ولا فقر دايم

والعز عنوان الحياة الكريمة



ا. د. عبدالناصر الوالي

عدن

٢٣ فبراير ٢٠٢٥م