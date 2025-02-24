شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي في بيروت: "لن نتخلى عن الثار لدماء حسن نصر الله ولو فٌنيت اليمن عن بكرة أبيها" (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعهد قيادي حوثي خلال مشاركته في مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، في بيروت اليوم بعدم التخلي عن الثأر لدمائه، ولو كان الثمن فناء اليمن، قائلاً: "لن نتخلى عن الثأر لدماء حسن نصر الله، حتى لو فُنيت اليمن عن بكرة أبيها، لا يمكن لا يمكن على الإطلاق".

هذا التصريح أثار ردود فعل غاضبة من قبل العديد من اليمنيين الذين عبّروا عن استيائهم، حيث اعتبروا أن الحوثيين مستعدون للتضحية باليمنيين وتدمير بلادهم من أجل شخص لا يمت لليمن بصلة.

وعلق البعض قائلاً: "الحوثي لا ينتمي لليمن، ولا يُمثلها، ولا يهتم بمصالح الشعب اليمني. لم تكتفِ الحوثية بإغراق اليمن في حروب استمرت لعقدين من الزمن، أسفرت عن مقتل نصف مليون يمني وتشريد الملايين".

يذكر أن مراسم التشييع شهدت حضور شخصيات حوثية بارزة، التي وصلت إلى بيروت للمشاركة في وداع نصر الله، تأكيداً على استمرار الولاء لحزب الله وولاية الفقيه في إيران.

وكانت شخصيات حوثية بارزة، غادرت مطار صنعاء الدولي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت قبل أيام، للمشاركة في مراسم تشييع حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية في سبتمبر 2024.