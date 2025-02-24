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عدن - ياسمين التهامي - تحذير لمستخدمي "جي ميل" من أداة تصيد إلكتروني جديدة تهدد 1.8 مليار حساب كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن تهديد أمني خطير يواجه مستخدمي خدمة "جي ميل"، حيث تم تطوير أداة تصيد تُعرف باسم "Astaroth"، تستهدف نحو 1.8 مليار حساب. الأداة قادرة على اختراق الحسابات حتى في حالة تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)، مما يزيد من خطر الاحتيال. تعمل الأداة عن طريق إنشاء صفحات تسجيل دخول مزيفة تبدو مشابهة تمامًا للواجهات الأصلية، مما يخدع المستخدمين لإدخال معلوماتهم الشخصية مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وأكواد المصادقة الثنائية. يُعتبر هذا النوع من الاحتيال تطورًا خطيرًا في أساليب قراصنة الإنترنت، ويتطلب من المستخدمين توخي الحذر الكبير عند إدخال بياناتهم. من الضروري أن يكون المستخدمون على دراية بمخاطر هذه الأداة وأن يتخذوا احتياطات إضافية لحماية حساباتهم. ينصح الخبراء بتفعيل خيارات الأمان المتاحة، وعدم إدخال المعلومات الحساسة إلا على المواقع الموثوقة.

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