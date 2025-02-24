شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعبة رفع أثقال هندية بعد سقوط 600 رطل حديد على رقبتها أثناء التمرين "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفيت لاعبة رفع أثقال هندية بعد سقوط حديد يزن 600 رطل على رقبتها أثناء التدريب.

وكانت ياشتيكا أشاريا، 17 عامًا، تتدرب مع مدربها في صالة الألعاب الرياضية في منطقة بيكانير بغرب الهند اليوم عندما وقع الحادث.

وأظهر مقطع فيديو الفتاة وهي تحاول رفع الوزن الثقيل قبل أن تتراجع إلى الخلف، وتسقط على الأرض، ويسقط الحديد الثقيل على رقبتها.

وشوهدت الفتاة بعد ذلك ملقاة على الأرض بلا حراك بينما يهرع الحضور لمساعدتها.

وبحسب ما ورد أصيب مدربها، الذي حاول التمسك بالعارضة أثناء سقوطها، بجروح طفيفة.

وتم نقل اللاعبة إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاتها.

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— مكة (@maka85244532) February 20, 2025

