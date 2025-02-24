شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاجئة...صحفي عدني يكشف حقيقة ما جرى في الأسطورة مول مع المواطنة المصرية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي العدني البارز عبدالرحمن أنيس تفاصيل ما جرى داخل مبنى مول الأسطورة الجديد وقيام أحد القيادات الأمنية بإقتحامه والاعتداء على امرأة أجنبية تحمل الجنسية المصرية واعتقال أحد أفراد أمن المول.



ونشر الصحفي أنيس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل الحادثة معززاً المنشور بتسجيل مصور لما جرى:



وجاء في المنشور:



⬛️ قرأتُ خبرًا مثيرًا نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، يتحدث عن اقتحام المقدم مياس الجعدني – مدير مكافحة المخدرات في الحزام الأمني – لمول الأسطورة في مديرية الشيخ عثمان بعدن، مع حراسته، واعتدائه على امرأة أجنبية ومرافقيها، ومنعه للاختلاط، بل واعتقال أفراد أمن المول.

⬛️ للتحقق من الأمر، تواصلتُ مع المقدم مياس شخصيًا، ومع إدارة أمن المول، وبعض العاملين، كما اطلعت على فيديو موثق لما حدث .. وسأنقل هنا ما توصلت إليه، مع احتفاظي برأيي الشخصي.

???? رواية المقدم مياس الجعدني

⬛️ عند سؤال مياس عمّا حدث، كان رده كالتالي:

"كنت مع زوجتي وأطفالي في المول، ولاحظت وجود امرأة عربية مسلمة من مصر برفقة رجلين مصريين، وكانت ترتدي ملابس كاشفة تظهر مفاتنها ، فتقدمتُ إلى أحدهم بكل احترام، ورحّبت بهم، ثم أوضحت له أن بلادنا لها عاداتها وتقاليدها، وأنه من الأفضل أن تلتزم المرأة باللباس المحتشم احترامًا للثقافة المحلية ، شرحت له أن حتى النساء الأجنبيات القادمات من دول غربية يلتزمن بارتداء العباية والمقرمة احترامًا لبيئة البلد .. الرجل تفهّم كلامي، شكرني، ولم يحدث أي خلاف أو تصعيد". انتهى كلام مياس هنا.

⬛️ وعند سؤاله عن مزاعم اعتقال مرافقي الفتاة أو أحد أفراد أمن المول، نفى ذلك بشدة، مؤكدًا:

"دخلتُ المول بغير سلاح، وكنت برفقة زوجتي وأطفالي فقط، بينما كان مرافقي جميعهم خارج المول .. أتحدى أن يظهر شخص ويقول إنني ضربتُ أو حبستُ أحدًا ، ومضيت في حالي مع عائلتي داخل المول".

???? ماذا قال أمن المول؟

⬛️ تواصلتُ مع إدارة أمن المول، وأكدوا لي أنه لم يحصل اعتقال لأحد أفرادهم على خلفية هذه الحادثة، كما نفوا وقوع أي عراك أو اشتباك داخل المول.

???? ماذا أظهر فيديو المراقبة؟

⬛️ حصلتُ على فيديو من كاميرات المراقبة داخل المول، والذي يُظهر الفتاة المصرية بجانب شخصين، ثم يأتي المقدم مياس ويسحبهم إلى جانب، ويتحدث معهم لبعض الوقت، ثم يغادر الجميع بهدوء، دون أي اعتداء أو تصعيد او اعتقال كما أُشيع.

???? النتيجة؟

ما تم تداوله حول الاعتداء أو الاعتقال لم يكن صحيحا، والفيديو يوثق ذلك بوضوح ، أما رأيي الشخصي في الموقف من لبس فتاة أجنبية، فأحتفظ به لنفسي.

#عبدالرحمن_أنيس

