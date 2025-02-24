شكرا لقرائتكم خبر عن أحذفهم الان من هاتفك...تحذير من 5 تطبيقات مشهورة بتسرق كل صورك ورسائلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير تقنية حديثة عن وجود تطبيقات خطيرة يجب حذفها فورًا من الهواتف المحمولة، حتى وإن كانت متاحة على بعض المتاجر الرسمية، نظرًا لما تشكّله من تهديد لخصوصية المستخدمين، مطالبة من الجميع بحذفها بأسرع وقت ممكن، من أجل حماية بياناته الشخصية.

تحذير من تطبيقات خطيرة على الموبايل

أكدت شركات الأمن السيبراني أن بعض التطبيقات تطلب أذونات غير مبررة مثل الوصول إلى الكاميرا دون الحاجة إليها، وكذلك تشغيل الميكروفون سرا، وهذا الوصول إلى الرسائل وسجل المكالمات دون سبب واضح، وذلك على الرغم من كون عملها لا يحتاج لمثل هذه الأذونات على الإطلاق.

وأشار الخبراء بأن تلك التطبيقات قد جاءت على هذا النحو التالي:

Privee Talk

MeetMe

Let’s Chat

Quick Chat

Rafaqat

Chit Chat

YoohooTalk

TikTalk

Hello Chat

Nidus

GlowChat

Wave Chat

تحذير لمستخدمي واتساب

في سياق متصل، وجهت بعض الشركات التي تعمل في مجال الأمن السيبراني تحذيرات لمستخدمي تطبيق واتساب من تنزيل بعض التطبيقات المشابه له والغير رسمية مثل كلًا من «WhatsApp Plus» و«GBWhatsApp» بالإضافة إلى «WhatsApp Red» و«WhatsApp Blue»،.

وأوضحت الشركات بأن تلك التطبيقات ليست رسمية، وليس لها أي علاقة أو صلة بشركة ميتا، ومن الممكن أن تتسبب في حظر حسابك من الواتساب بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار.

نصائح هامة لحماية بيانات هاتفك

وجه الخبراء نصائح مهمة إلى مستخدمي الهواتف المحمولة من أجل حماية بياناتهم، وهي على النحو التالي:

احذف التطبيقات المشبوهة فورًا، خاصة تلك التي تطلب أذونات غير منطقية.

لا تقم بتنزيل التطبيقات إلا من المصادر الرسمية مثل Google Play وApp Store، ولكن مع التأكد من المراجعات.

استخدم برامج الحماية الموثوقة لكشف أي تطبيقات ضارة.

قم بمراجعة الأذونات الممنوحة للتطبيقات على هاتفك، واحذف أي تطبيق يطلب صلاحيات لا تتناسب مع وظيفته.

