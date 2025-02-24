شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مؤرخ يكشف عن الزي اليمني الحقيقي ويزيح الستار عن حقيقة الثوب والكوت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مؤرخ وباحث يمني عن الزي اليمني الفعلي، الذي ينتمي إلى الحضارة اليمنية، نافياً أن يكون الثوب مع الكوت والجنبية الزي الفعلي الذي يعبر عن اليمن.

ونشر الباحث أيمن مطهر الإرياني، نجل الشاعر والعالم والمؤرخ الكبير المعروف، على حسابه في تويتر، صورتين تعكسان الزي اليمني الحقيقي: الأولى لتمثال تاريخي، والأخرى تُظهر ما بدا أنه أزياء في يافع، جنوبي اليمن.



وأوضح الإرياني أن "الزي الذي يسمونه الزي اليمني يتكون من ثوب يتم لبسه في كل الوطن العربي من الخليج إلى المحيط، ويُعرف بأسماء: ثوب، زنة، جلباب، جلابية".

يمنيون يرتدون الزي اليمني القديم شبكات تواصل

وأضاف أن الكوت (البليزر) تم تصميمه لأول مرة في بريطانيا في العهد الفيكتوري، وأن الشال كشميري، فلا يوجد ما يجعل الثوب يمنيًا إلا "الجنبية".

وأكد الإرياني أن المعوز أو المقطب هو الزي القديم، بينما الأخير هو اللباس الشائع في أغلب المحافظات اليمنية جنوباً ووسطاً وغرباً.

تمثال يمني قديم يظهر الزي اليمني المعوز والخنجر