شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تصعيد عسكري والأوضاع ترشح للانفجار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصعيد جديد لأعمالها العدائية اخرجت مليشيا الحوثي عشرات الاطقم الليلة لمحاصرة حي الحفرة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء

واكدت المصادر ان الأوضاع ترشح للانفجار بين مليشيا الحوثي والقبائل

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