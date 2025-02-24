شكرا لقرائتكم خبر عن مقرب من طارق صالح: لهذا السبب نغضب من الشرعية وحكومتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث القيادي المقرب من طارق صالح كامل الخوداني عن سبب الغضب من الشرعية وحكومتها

وقال الخوداني في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏لماذا نغضب من الشرعية وحكومتها وكل قياداتها ومؤسساتها ابتداء من مجلس القيادة وحتى اصغر موظف.

لإنها طوق النجاة الاخير الذي نؤمل عليه.

لإنهم ربان السفينة

ننتقدهم خوف الفشل

ننتقدهم لإن لدينا هدف هو هدفهم وعليهم التحرك من اجل تحقيقه

من اجل صنعاء.

من اجل هذه العصابة التافهة التي تهين كرامة الناس.

ملايين اليمنيين ينتظروا اطلاق سراحهم يؤملوا بكم نتحدث بإسمهم والسنتهم ولن نصمت.

وتابع بالقول:

كيف وصل وفد الحوثي ياقياداتنا بطائرة الناقل الشرعي التابع لكم ومر من كل الأجواء وهبط في بيروت بينما يمنع هذا الناقل الهبوط في مطار المخاء التابع لكم.

هذه الحثالات التي قتلت اليمنيين ثم ذهبت لتبكي حثالة في بيروت كيف تسافر من بلد الى بلد وعبر الناقل الرسمي طيران اليمنية.

واختتم بالقول:

اين اتفاقيات التعاون الإمني

لدى الحوثي طائراته

ايرادات تذاكر رحلات صنعاء تورد له وهذا ما أكده لي مختصين وموظفين باليمنيه.

ياسادة هناك شيء ما خاطئ.

نحن المحاصرون وليس الحوثي.

وسلامتكم.