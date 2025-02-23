شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة دامية في تعز.. 8 قتلى بينهم طفل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

قُتل 8 مواطنين، بينهم طفل، في اشنباكات بين مسلحين في سوق وسط مدينة تعز، جنوب غرب اليمنو اليمن.

وقالت مصادر محلية ان القتلى سقطوا إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين في سوق القبة لبيع القات وسط مدينة تعز.

ووفقًا المصادر تسببت الاشتباكات في حالة من الذعر بين السكان، فيما لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية بشأن أسباب المواجهات أو الجهات المتورطة فيها.

وتشهد محافظة تعز بين الحين والآخر حوادث عنف مسلحة، وسط مطالبات شعبية بضرورة فرض الأمن وضبط المسلحين الذين يتسببون منذ سنوات بانفلات امني واقلاق الامن والسكينة المجتمعية في محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.