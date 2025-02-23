شكرا لقرائتكم خبر عن غضب شعبي في مأرب.. دعوات للعليمي بتنفيذ مطالب القبائل قبل فوات الأوان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مأرب- جهينة يمن:

ناشدت قبائل محافظة مأرب، اليوم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ووزير العدل، بسرعة تنفيذ حكم القصاص العادل بحق أيمن العماد، المدان بقتل سعود بدر صويلح، في جريمة لقيت استنكارًا واسعًا في المحافظة واليمن عمومًا.

وأكدت القبائل في بيان صادر عنها أن تنفيذ الحكم يمثل ردعًا لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الاجتماعي، مشددة على ثقتها في القيادة السياسية والقضائية في تحقيق العدالة.

كما حمّلت القضاء المسؤولية عن أي تداعيات قد تنجم عن تأخير تنفيذ الحكم، مؤكدة أن العدالة الناجزة هي السبيل لضمان الأمن والاستقرار.