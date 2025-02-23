شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثي يعلن عن مكرمة في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي عما وصفته بـ”مكرمة” بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وجاءت هذه المكرمة بشكل مختلف، حيث يتوقع المواطنون صرف مبالغ مالية كدعم خلال هذا الشهر الفضيل.

كما هو معروف، فإن المكرمة عادةً ما تكون صرف مبالغ مالية للمواطنين بمناسبة قدوم شهر رمضان، لكن جماعة الحوثي لها مفهوم آخر للمكرمة.

وقالت وسائل الإعلام الحوثية إن وزير الداخلية في حكومة الحوثيين، عبدالكريم أمير الدين الحوثي، أعلن عن “مكرمة” تتمثل في تخفيض رسوم المخالفات المرورية القديمة والإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة التسيير “كرت الملكية” لمدة ثلاثين يومًا.

الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا عن استغرابهم من تسمية ما أعلنه الحوثي بـ”مكرمة”، خاصةً أن المواطنين كانوا يتوقعون مساعدات مالية فعلية تخفف من أعبائهم المعيشية المتزايدة، بسبب تنصل الجماعة من صرف المرتبات.

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