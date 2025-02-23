شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام حصوين يلتقي مسؤولي منظمة UNOPS في عدن لمناقشة تدخلات إعمار المديرية بعد تيج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى مدير عام مديرية حصوين، الشيخ ياسر عبدالله الأسد، أمس السبت، في العاصمة عدن مع مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وذلك ضمن جهوده لمتابعة ملف أضرار إعصار تيج في المديرية والمطالبة بتدخل الجهات المحلية والدولية لإعمار المديرية.

وجرى لقاء مدير عام مديرية حصوين مع الدكتور خلدون سالم صالح مدير برامج المشاريع في مكتب الأمم المتحدة بمنظمة اليونبس (UNOPS) في اليمن والأستاذ بشير زيدار مختص مشاريع الطاقة المتجددة في المنظمة، بحضور الأستاذ وضاح أحمد سيف مدير إدارة التعاون مع المنظمات الأممية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والمكلف من الوزارة بمرافقة وفد المديرية إلى الوزارات المعنية بالخدمات ومنظمات الأمم المتحدة، للتعريف بحجم الأضرار الناجمة عن كارثة إعصار تيج في مديرية حصوين، والعمل على إيجاد حلول لمعالجتها.

وفي اللقاء أوضح الشيخ ياسر الأسد أنه مكلف من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بمتابعة ملف إعمار المديرية، ناقلًا تحيات معالي الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، ونائبه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، وقيادة السلطة المحلية، وعبر عن شكره لاهتمامهم الكبير ومتابعتهم الحثيثة لجهوده منذ وصوله إلى العاصمة عدن.

وقدم مدير عام حصوين مصفوفة احتياجات المديرية من التدخلات في مشاريع البنية التحتية، وقام بتسليم مذكرة رسمية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بناءً على طلب قيادة السلطة المحلية، لاعتماد مشروع بناء قسم الأمومة والطفولة ومبنى الطوارئ بمستشفى حصوين الريفي، ضمن المشروع الخامس الممول من KFW.

ووجه الأسد دعوة لمسؤولي المنظمة لزيارة مديرية حصوين ومحافظة المهرة، وقد رحب مستشار برامج المشاريع بالمنظمة الدكتور خلدون صالح بالدعوة، مبديًا موافقته لزيارة المحافظة عقب انقضاء شهر رمضان المبارك.

وفي ختام اللقاء أعرب مدير عام المديرية للدكتور خلدون صالح وزملائه من المسؤولين في منظمة الأمم لخدمات المشاريع عن سعادته لما حظي به من حفاوة الاستقبال ، معبرًا عن ارتياحه للأجواء الإيجابية والنقاش المثمر الذي ساد اللقاء، وتمنياته أن تسفر هذه الجهود عن تدخلات تسهم في تحسين الأوضاع في مديرية حصوين.