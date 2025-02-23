شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تميط اللثام عن تفاصيل غامضة.. وحزب الله يلتزم الصمت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات:

كشفت إسرائيل، اليوم، عن تفاصيل العملية التي استهدفت الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، والتي أدت إلى مقتله، وذلك بالتزامن مع مراسم تشييعه في بيروت.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مشاهد من العملية، مشيرًا إلى أنها نُفذت في 27 سبتمبر الماضي، عند الساعة 18:21، حيث استهدفت عدة غارات متزامنة مقر حسن نصر الله تحت الأرض في بيروت.

وأضاف أدرعي في تغريدة على حسابة في منصة إكس أن العملية أسفرت أيضًا عن مقتل علي كركي، قائد جبهة الجنوب في حزب الله، وعدد من قادة الحزب داخل مقر القيادة، إلى جانب تدمير بنى تحتية عسكرية أخرى تابعة للحزب.