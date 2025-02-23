شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن صدور قرارت جمهورية خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وأوضح الحنشي أنه من المتوقع إصدار قرارات بتعيين المحافظين الجدد بعد عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي من زيارته إلى ألمانيا…
وأضاف الحنشي أن من بين هذه القرارات تعيين الشيخ عبود بن هبود محافظًا لمحافظة المهرة، وهو القرار الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف نظرًا لمكانة الشيخ عبود وشعبيته في المحافظة، بالإضافة إلى وسطيته واحترامه الكبير من قبل الجميع..
وأشار إلى أن المهرة تعاني من انقسامات سياسية وتزايد تهريب الأسلحة والمخدرات عبر سواحلها، إلا أن تعيين الشيخ عبود سيكون له دور كبير في إنهاء هذه القضايا وتعزيز استقرار المحافظة..
واختتم الحنشي بأن هذا القرار يُعد من أهم القرارات التي ستتخذها الشرعية، وأكثرها تأثيرًا في استعادة مؤسسات الدولة وحضورها الفعّال…
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