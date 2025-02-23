شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحذير لكل اليمنيين ...الكشف عن عصير مسرطن منتشر في الاسواق "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الناشط في جماعة الحوثي طه الرزامي عن دخول صنف عصائر مسرطن إلى الأسواق خصوصا في العاصمة صنعاء، محملا وزارة الصناعة مسؤولية ما قد يترتب على استهلاكه من قبل الأطفال، لاسيما طلاب المدارس.

وقال الرزامي المكنى أبو محمد في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" موجه كبلاغ إلى كل من إلى وزاره الصناعة والتجارة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك في حكومة صنعاء ومرفق بوثائق تكشف خطورة منتج العصير: "هذا عصير أطفال يوركا متوفر حالياً في الأسواق، وحسب مذكرة مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة والموجهة إلى مدير مكتب التربية والتعليم بذات المحافظة فإن هذا عصير مسرطن ويجب عدم بيعه في المدارس والأسواق، لأنه مضاف إليه ثاني أوكسد التياتيوم وهو يشكل أضرارا كبيرة على صحة الطلاب".

وأضاف: "الآن هذه العصير متوفر في أسواق العاصمة وغيرها من المحافظات، ولهذا نرفع اليكم هذا البلاغ لاتخاذ الإجراءات الرسمية والمتمثلة ابتداء بسحب العصير من السوق وإتلافه قبل وقوع الكارثة"، موضحا: "فالله الله في حماية الأجيال القادمة والقيام بمسؤوليتكم وواجبكم في ردع ضعاف النفوس الذين يهمهم تحقيق المكاسب المالية ولو على حساب أرواح اطفالنا الصغار".

وختم الرزامي منشوره بالقول: "نكرر مطالبتنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتأكد من سلامة هذا العصير المسرطن، خصوصا وقد تم التأكد منه من إحدى محافظات الجمهورية وبمذكرات رسمية وتعميمات بهذا الخصوص".