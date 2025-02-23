شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 27 بالليجا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت رابطة الليجا، موعد مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، بما في ذلك مواجهتي برشلونة وريال مدريد. موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني تقام المباراة يوم السبت الموافق 8 مارس، على ملعب "مونتجويك الأولمبي" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية . موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني تقام المباراة يوم الأحد الموافق 9 مارس، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية

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