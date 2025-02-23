لذيذة ومفيدة للجميع ولكن.. دراسة: هذه الفاكهة "تحوّل" عضلات النساء إلى عضلات ذكورية

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عدن - ياسمين التهامي - تشف علماءٌ من جامعة روتجرز وجامعة غرب نيو إنجلاند، أن تناول العنب على المدى الطويل يزيد من نشاط الجينات "الجيدة" في العضلات؛ ما يمنع انحلالها، وهو ما قد يسبّب "تحوّل" عضلات النساء إلى عضلات ذكورية. وحسب مجلة "Foods" المتخصّصة في أبحاث الأطعمة وتأثيرها، اكتشف العلماء أن "العنب" يعمل على تقريب عضلات الإناث من عضلات الذكور من حيث المؤشرات الأيضية. يُذكر أن دراسات سابقة أثبتت أن للعنب تأثيراً إيجابياً في صحة القلب والكلى والجلد والعينين والجهاز الهضمي، حسب موقع "روسيا اليوم". العنب يغيّر التعبير الجيني في العضلات أما الدراسة الجديدة التي أجريت على الفئران فقد أثبتت أن ثمار العنب تعمل على تغيير التعبير الجيني في العضلات بشكل كبير. وإضافة إلى ذلك، يحفز العنب نشاط الجينات التي تحمي أنسجة العضلات من الانحلال ويزيد من حجمها. ودرس فريق البحث أيضاً تأثير تناول حصتين من العنب في اليوم على خصائص عضلات الإناث وذكور الفئران. واتضح لهم أن عضلات كلا الجنسين تقاربت من حيث الخصائص الوظيفية عند تناول العنب. تناول العنب مثل ممارسة التمارين الرياضية ويفترض العلماء أن زيادة تناول العنب يمكن أن تكمل إستراتيجية بناء العضلات التقليدية، مثل ممارسة التمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي غني بالبروتين. ويعد العلماء هذا الاكتشاف مهماً بصورة خاصة بالنسبة لكِبار السن الذين يعانون فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالعمر

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