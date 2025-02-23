شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تحضير كيكة هشة تدوب في الفم بإمكانيات بسيطة وفي دقائق معدودة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ن الكيكة من الحلويات الأساسية التي تحبها جميع الأسر وعادة ما يستخدم البيكنج بودر لرفع الكيك وإعطائه قواما هشا لكن يمكن تحضير الكيك بدونه باستخدام بدائل طبيعية مثل البيكنج صودا أو الخل للحصول على نفس النتيجةطريقة تحضير كيكة بدون بيكنج بودر المكونات ملعقة كبيرة خل ملعقة صغيرة فانيليا ثماني بيضات كوب ونصف دقيق ملعقة صغيرة بشر ليمون أو برتقال كوب وربع سكر كوب حليب رشة ملح ملعقة صغيرة بيكنج صودا نصف كوب زيتيخلط السكر مع بشر الليمون والخل والملح جيدا حتى يتحول الخليط إلى اللون الأبيض ثم يضاف البيض مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح هشًا وفاتح اللون. يضاف الدقيق والبيكنج صودا تدريجيا مع التقليب برفق ثم يضاف الحليب والزيت بالتدريج حتى يتجانس الخليط. يسكب في صينية مناسبة الحجم ثم يخبز في فرن ساخن على حرارة 180 درجة حتى تمام النضج بعد 20 دقيقة. يتم اختبار نضج الكيك ثم يترك ليبرد قبل طريقة تحضير كيكة بالشوكولاتة بدون بيكنج بودر المكونات كوبان دقيق ثلاثة أرباع كوب سكر نصف كوب كاكاو غير محلى نصف كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة كوب حليب بيضتان ربع ملعقة صغيرة فانيليا رشة ملح ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا نصف كوب ماء دافئطريقة التحضير يسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم يدهن قالب الكيك بالزبدة ويرش بالدقيق يخلط الدقيق مع الكاكاو والسكر والبيكربونات والملح جيدا في وعاء آخر. يخفق البيض مع الفانيليا ثم يضاف الزيت والحليب مع التقليب حتى تتجانس المكونات يضاف الخليط السائل تدريجيا إلى المكونات الجافة مع التقليب المستمر. إذا كان الخليط كثيفا يمكن إضافة الماء الدافئ للحصول على قوام ناعم يسكب الخليط في القالب ويخبز لمدة 30-40 دقيقة حتى ينضج. ثم يترك ليبرد قبل التقديم ويمكن تزيينه بالشوكولاتة المذابة

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