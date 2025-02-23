شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ميليشيات الحوثي تشن هجوم عيف على ثلاث محافظات ومصادر عسكرية تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكّنت القوات الحكومية، الأحد، من التصدي لهجمات عدائية شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية في عدة جبهات بمحافظات مأرب والجوف وتعز، مكبّدة المليشيا خسائر بشرية ومادية.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، أن وحدات من القوات الحكومية استهدفت مصادر نيران حوثية في جبهات مأرب، ونجحت في تدمير مرابض مدفعية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا المدعومة إيرانياً.

وقالت إن المدفعية الحكومية استهدفت معدات ثقيلة استخدمتها المليشيا في استحداث تحصينات وطرقات وخنادق في الجبهات الغربية لمأرب، ما أسفر عن إعطاب بعضها وإخراجها عن الخدمة.

وفي الجبهات الشمالية الغربية، تصدت القوات الحكومية لهجمات حوثية استخدمت فيها المليشيا المدفعية وقذائف الهاون والطيران المسيّر، وردّت على مصادر النيران بعمليات دقيقة.

أما في جبهات القتال شرق حزم الجوف، فقد استهدفت القوات الحكومية مواقع حوثية في قطاعات العلم والجدافر وشهلاء، وتمكنت من إسكات مصادر النيران المعادية.

وفي محافظة تعز، تعاملت القوات الحكومية مع تحركات حوثية تهدف إلى استحداث تحصينات في جبهتي الكدحة والضباب، حيث استهدفت المعدات المستخدمة ونجحت في تحييدها.

بالتزامن، ردت القوات الحكومية على مصادر نيران المليشيا الحوثية في المطار القديم بالجبهة الغربية للمحافظة، مما أدى إلى شلّ نشاطها.

وتواصل مليشيا الحوثي المصنفة على قائمة الإرهاب، تصعيد عملياتها العسكرية في مختلف جبهات القتال، في محاولات بائسة لإحداث اختراق وتحقيق تقدمات ميدانية.