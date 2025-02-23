شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن ضربة كبيرة من امريكا ضد الحوثيين في الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر عن موعد دخول العقوبات الامريكية على الحوثيين حيز التنفيذ.

واكدت بان العقوبات الخزانة الأمريكية ضد جماعة الحوثي ستدخل حيز التنفيذ يوم 9 مارس ويعتقد بان العقوبات قد تشمل الجانب الاقتصادي للحوثيين ومحاولة التضييق عليهم



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