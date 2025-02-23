شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالوثيقة...إعلان من البنك المركزي اليمني بخصوص 30 مليون دولار امريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينظم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الخميس المقبل، مزادًا لبيع مبلغ 30 مليون دولار أميركي.

وأوضح البنك في بيان صادر عنه أنه سيتم تنظيم المزاد وفقا لعدة شروط أهمها أن يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، أما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.

كما اشترط البنك أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، ولا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، وألا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.