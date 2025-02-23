شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن نقل الفنان العربي الشهير إلى أميركا للعلاج بعد ان تمكن مرض السرطان جسده وانتشر"صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر خبر في الساعات الماضية يكشف التطورات الصحية الخطيرة للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله.



فقد كشف أحد الناشطين عن سقوط عبد المجيد عبد الله أثناء أدائه البروفات لإحدى حفلاته التي ينوي إحيائها.

وأضاف المتابع، بأنه تم إسعاف الفنان السعودي إلى المستشفى حيث كانت نتيجة الفحوصات صادمة ومحزنة، إذ تبين بأنه مرض السرطان الخبيث قد تمكن من جسده وانتشر، وهو في مراحله الأخيرة حسب تسريبات المقربين منه.

الفنان عبدالمجيد عبدالله سقط أثناء أداء البروفات لإحدى حفلاته التي ينوي إحيائها، وتم إسعافه إلى المستشفى حيث كانت نتيجة الفحوصات صادمة ومحزنة، بأنه مرض السرطان الخبيث قد تمكن من جسده وانتشر، وهو في مراحله الأخيرة حسب تسريبات المقربين منه، والموضوع مكتم عليه لكنه تسرب للدوائر… pic.twitter.com/CL1H3tcNuX

— نوح (@nouhthinker) February 20, 2025



وتابع حديثه بأن الموضوع تم التكتم عليه لكنه تسرب للدوائر الخاصة من الفنان، كما أنه سيذهب للعلاج للولايات المتحدة قريباً جدًا.

وكانت قد أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تعرض الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله لوعكة صحية مفاجئة، أجبرته التوقف عن جميع التزاماته الفنية الحالية.

كما تم ألغاء فعالية "ليلة الأسفار" ضمن احتفالات "يوم التأسيس السعودي 2025"، والتي كان من المقرر أن يحييها الفنان السعودي