شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المصرية تفاجئ الجميع تحتجز جلال الصلاحي وترحله إلى السعودية "لن تصدق السبب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الناشط اليمني جلال الصلاحي عن احتجازه في مطار القاهرة وترحيله إلى السعودية من قبل السلطات المصرية.

وفي تغريدة مقتضبة على منصة “إكس”، قال الصلاحي: ” تم توقيفي في مطار القاهرة، وسحب جوالاتي، وإيداعي التوقيف، وترحيلي إلى السعودية”، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات احتجازه أو أسباب الترحيل.

ويأتي هذا التطور بعد غياب الصلاحي عن النشر في حسابه منذ 17 فبراير الجاري، وهو ما أثار تساؤلات بين متابعيه.

وكان الصلاحي قد شنّ مؤخرًا حملة ضد الناشط حسام المليكي وآخرين، متهمًا إياهم بالنصب والاحتيال الإلكتروني في مصر.

والذين توعدوا بمقاضاته بسبب التشهير بهم