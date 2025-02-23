شكرا لقرائتكم خبر عن حال تناولها بعد الإفطار في رمضان...مشروبات تسبب ارتجاع المريء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتناول الكثير من الاشخاص بعض المشروبات بعد الإفطار في رمضان يمكن أن تزيد من أعراض ارتجاع المريء عند شربها بعد الإفطار، لأنها تضعف الصمام الفاصل بين المعدة والمريء أو تزيد من حموضة المعدة. إليك أبرز هذه المشروبات :

1. القهوة والشاي: الكافيين يسبب استرخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يسمح بارتجاع الحمض.



2. المشروبات الغازية: تسبب انتفاخ المعدة وزيادة الضغط على الصمام، مما يؤدي إلى الارتجاع.



3. العصائر الحمضية (مثل البرتقال، الليمون، الجريب فروت، الأناناس): تزيد من حموضة المعدة وتفاقم الأعراض.



4. المشروبات التي تحتوي على النعناع: رغم فوائده الهضمية، إلا أنه يرخّي العضلة العاصرة للمريء، ما يزيد من الارتجاع.



5. المشروبات الحارة أو الغنية بالتوابل: يمكن أن تهيّج بطانة المعدة وتزيد من الشعور بالحموضة.



6. مشروبات الطاقة: تحتوي على مزيج من الكافيين والمواد الحمضية التي تؤدي إلى تفاقم الارتجاع.



7. الحليب كامل الدسم: رغم أن البعض يعتقد أنه مهدئ للمعدة، إلا أن الدهون الموجودة فيه يمكن أن تبطئ الهضم وتزيد من الحموضة.

بدائل آمنة:

للتقليل من الأعراض، جرب الماء الفاتر، الحليب قليل الدسم