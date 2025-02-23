عاجل: بعد أن أفرجت حماس عنهم أمس... وزير إسرائيلي يفاجئ الجميع ويطالب بإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى حماس 'لن تصدق السبب"

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عدن - ياسمين التهامي - �اجل | وزير الطاقة الإسرائيلي: نطالب بإعادة المختطفين أفيتار ديفيد وغاي دلال مقابل 600 فلسطيني كان سيفرج عنهم أمس

عدن - ياسمين التهامي - �اجل | وزير الطاقة الإسرائيلي: نطالب بإعادة المختطفين أفيتار ديفيد وغاي دلال مقابل 600 فلسطيني كان سيفرج عنهم أمس

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