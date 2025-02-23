رونالدو يعلق على لقائه بالأمير محمد بن سلمان

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عدن - ياسمين التهامي - ق البرتغالي كريستيانو رونالدو ، نجم وقائد النصر السعودي، على اللقاء الذي جمعه بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة، على هامش حضور بطولة كأس السعودية وحضر رونالدو الحفل الختامي وتتويج الفائزين، في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 38.1 مليون دولار، بينما كرم الأمير محمد بن سلمان الفائز بالمركز الأولوقال "الدون" عبر حسابه على منصة "إكس": "سعيد بالاحتفال بيوم التأسيس، برفقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمانوتابع: "فخور بحضور احتفالية كأس السعودية للخيول في الرياض". يذكر أن رونالدو اعتاد حضور الكثير من الفعاليات الرياضية والترويجية في المملكة، من بينها منافسات الملاكمة بموسم الرياض. وشارك "الدون" مساء أمس الجمعة مع النصر ضد الاتفاق، في المباراة التي فاز بها الأخير (3-2)، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين

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