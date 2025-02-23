شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مفاجئة ...آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم الأحد 23 فبراير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل سعر أعلي دولار مقابل الجنيه 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي و الزراعي المصري، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق23-2-2025.

وعطل البنك المركزي المصري منذ نهاية الخميس الماضي وحتي مساء أمس السبت، العمل في الجهاز المصرفي نظرا لتطبيق إجازة البنوك والتي تبدأ أسبوعيا من الجمعة حتي السبت من كل أسبوع.

سعر الدولار

وثبت سعر الدولار في مصر اليوم أمام الجنيه داخل البنوك المصرية وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية بالتزامن مع بدء العمل في الجهاز المصرفي.

الدولار في البنك المركزي

وفقا لأخر تداول لسعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي والذي أظهر ثباتا عند نحو 50.51 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه ؛ استقرار ليصل لنحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيه للبيع ، في بنوك “ أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والاسكان، البركة”

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، التجاري الدولي CIB،قناة السويس، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، سايب، فيصل".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع في بنكي الأهلي الكويتي و قطر الوطني QNB.

سعر معظم البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.53 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع في بنوك “ الكويت الوطني، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي”

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع في بنكي HSBC و المصري الخليجي.

ثاني أعلي سعر

سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 50.57 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و كريدي أجريكول.