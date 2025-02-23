شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. يامال يسخر من حكم مباراة لاس بالماس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ر الشاب لامين يامال، نجم برشلونة ، من الحكم أدريان كورديرو فيجا، الذي أدار مواجهة لاس بالماس، مساء أمس السبت، والتي فاز بها البارسا بهدفين دون رد، في الجولة 25 من الليجا.إحدى اللقطات الأكثر جدلا جاءت في الدقيقة 59، قبل هدف داني أولمو، حيث سقط يامال أرضا بعد تدخل مشترك من ثنائي لاس بالماس إيسوجو وأليكس مونيوز، ليقوم الأخير بدهس قدمه، دون أن يحتسب الحكم أي وعقب المباراة، نشر لامين يامال على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر قدمه وهي تنزف دما من أثر الدهس، معلقا بسخرية: "ليست مخالفة!"ورغم التدخل العنيف، لم يستسلم النجم الصاعد، بل قدم تمريرة رائعة إلى داني أولمو، سجل منها الهدف الأول لبرشلونة، ليقود الفريق نحو فوز ثمين، واستعادة صدارة الليجا

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