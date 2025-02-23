الفلكي عياش يحسم الجدل حول اول أيام رمضان!

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عدن - ياسمين التهامي - �سم الفلكي اليمني محمد عياش الجدل حول اول أيام شهر رمضان للسنة الهجرية 1446 هـ وذلك مع تصاعد الخلاف محليا حول اكتمال شهر شعبان ونقصانه.حسم الفلكي اليمني محمد عياش الجدل حول اول أيام شهر رمضان للسنة الهجرية 1446 هـ وذلك مع تصاعد الخلاف محليا حول اكتمال شهر شعبان أو نقصانه.

وقال الفلكي عياش في منشور له على صفحته ان تحري هلال رمضان سيكون مع يوم الجمعه لـ29 من شعبان الموافق الـ28 من فبراير ـ أما فليكاً فأكد عياش بانه اي رمضان سيكون يوم السبت الأول من مارس.. هو أول أيام شهر رمضان المُبارك 1446هـ،

واشار بان ذلك الموعد هو ما تتفق عليه جميع الدول العربية والإسلامية دون إستثناء،

ويرى مهتمون بتحري موعد دخول رمضان وهلال الشهر الفضيل ضرورة التدقيق في دخول الشهر لعدم الوقوع في خطا نقصان فريضة الصوم في ظل شكوك تزداد حول التوقيت الرسمي واعلان اول الشهر الذي يأتي متساهلا.

واضافوا ان التوقيت الرسمي يأتي متأخرا عن مشاهد الرؤية للهلال ما يؤدي لنقصان شهر الصيام 29 يوما بدلا عن 30 يوم.

وكان الفلكي عياش قد اوضح ان عدد ايام شهر شعبان فلكيا ستكون 29 يوما وان شهر رمضان لهذا العام ـ 1446هـ ـ هو يوم السبت الموافق 1/مارس 2025 وان عِدة أيامه ستكون 30 يوما اي مكتملا إن شاء الله.

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