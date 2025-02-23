شكرا لقرائتكم خبر عن نشر محادثة الحكام بشأن اللقطة الجدلية في مباراة برشلونة ولاس بالماس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �هدت مباراة لاس بالماس وبرشلونة، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في الدقيقة 80، عندما طالب لاعبو الفريق الكناري بركلة جزاء نتيجة لمسة يد على إريك جارسيا، لاعب ورغم أن تقنية الفيديو أكدت وجود تسلل واضح قبل اللقطة، مما يجعل أي قرار آخر لاغيا، إلا أن الحكم قرر مراجعة اللقطة على الشاشة وسط حالة من الاستغرابونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم لاحقًا تسجيلًا صوتيًا لمحادثة غرفة الـVAR مع حكم الساحة كورديرو فيجا، كشفت عن تفاصيل القرار.وأبلغ حكم الفيديو، كارلوس ديل سيرو، زميله بوجود شبهة ركلة جزاء وأيضًا حالة تسلل سابقة، وكان من الواضح أن التسلل يسبق لمسة اليد المفترضة. وجاء تفاصيل الحديث بينهما على النحو التالي: ديل سيرو إلى كورديرو فيجا: "سأوصيك بمراجعة اللقطة لتقييم احتمال وجود ركلة جزاء، ولكن هناك أيضًا حالة تسلل سابقة، هل تفهم ذلك؟". ديل سيرو: "الزاوية العكسية، الزاوية الأخرى أيضًا أظهرت بوضوح أن اليد كانت بعيدة". ديل سيرو إلى كورديرو فيجا: "سترى أن هناك لمسة يد في تسديدة نحو المرمى، اليد ممدودة، وبعد ذلك سأعرض لك حالة التسلل لتقييمها أيضًا". كورديرو فيجا: "أنا أمام الشاشة، كارلوس، من فضلك اعرض لي اللقطة بسرعة 20%". ديل سيرو إلى كورديرو فيجا: "أبطئ أكثر. الذراع، رغم أنه يذهب للدعم، إلا أنه ممدود ويشغل مساحة، وهذه تسديدة على المرمى. لكن أريدك أن تقيّم أيضًا وضعية التسلل السابقة". كورديرو فيجا: "أوقف لي الصورة عند لحظة التلامس". ديل سيرو: "تذكر أن هناك حالة تسلل سابقة". ديل سيرو: "في اللحظة التي يسدد فيها ساندرو. سأعرضها لك. هناك تلامس بالظهر، سأريك ذلك من الكاميرا الأخرى لتتأكد أنه بالفعل لمس ظهره. سأعرضها لك مرة أخرى بسرعة 16 لتراها". كورديرو فيجا: "حسنًا، واضح، نعم، تلامس بالظهر". ديل سيرو: "هل ترى وضعية التسلل؟ سنقوم بإرسال الخطوط لاحقًا، حسنًا؟". ديل سيرو: "وضعية التسلل كانت قبل ركلة الجزاء". وفي محادثة لاحقة التقطتها كاميرات "موفيستار" بعد المباراة، قال الحكم لدييجو مارتينيز مدرب لاس بالماس: "تم تنفيذ القرار بشكل صحيح، لأنه لو لم يكن هناك تسلل، لكانت مخالفة". فرد عليه دييجو مارتينيز قائلًا: "نعم، لكن إذن، لماذا أوقفتم اللعب؟". فأجابه الحكم: "حتى يعرف الجميع، حتى لا يظنوا أننا لم نراجع اللقطة

كانت هذه تفاصيل خبر نشر محادثة الحكام بشأن اللقطة الجدلية في مباراة برشلونة ولاس بالماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.