شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يفاجئ الجميع ويتراجع عن هذا القرار الذي طالما وعد به، وقيادات الصف الأول في حالة ارتباك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر مطلعة بصنعاء عن تراجع قيادة جماعة الحوثي عن اجراء تغيير في رئاسة ما يسمي بـ" المجلس السياسي الأعلى" واختيار بديل لرئيسه الحالي "مهدي المشاط".

وأكدت المصادر ان قيادة الحوثيين قررت الإبقاء على القيادي الحوثي المقرب من زعيم الجماعة في منصبه كرئيس لما يسمي بالمجلس السياسي الأعلى " حتي نهاية ولايته الثالثة.

وأشارت المصادر الى أن تراجع قيادة الجماعة عن الإطاحة بالمشاط واختيار بديل له مثل مفاجأة للدائرة الضيقة المقربة من زعيم الحوثيين كونه كان قد قرر اجراء تغيير في رئاسة المجلس السياسي واختيار رئيس جديد للمجلس منوهة الى أن الإبقاء على المشاط في منصبة وعدم الإطاحة به في الغالب يرجع لتوصية من مدير مكتب الرئاسة "احمد حامد " الذي يعد الشخصية الأكثر قربا من قيادة الجماعة .

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